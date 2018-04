Dirigentes gremistas pedem vitória fora e 'indignação' O Grêmio amargou na última quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, mais uma derrota fora de casa no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Santos, por 1 a 0. Dono do melhor aproveitamento como mandante no torneio até aqui, com oito vitórias e dois empates, o time contabiliza dois empates e oito derrotas em dez confrontos disputados longe do Estádio Olímpico.