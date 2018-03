Dirigentes mineiros aceitam a paralisação A decisão dos cartolas brasileiros de paralisar as competições do futebol no País em represália à pontos da legislação que dispõe sobre o Estatuto do Torcedor provocou reações diversas na capital mineira. Os presidentes do Cruzeiro e do Atlético passaram o dia defendendo a medida e se esquivando das críticas, enquanto entre os jogadores ficou a incerteza de entrar ou não em campo no final de semana. "É uma situação ruim e até chata", reclamou o meia Lúcio Flávio, do Atlético, que sexta-feira, pela tabela da competição, enfrentaria o Fluminense, no estádio Independência. Lúcio Flávio só tinha a certeza de que o grupo iria se concentrar normalmente na noite desta quinta-feira. "Sinto que vai ter jogo, senão a gente não estaria concentrando", arriscou. O folclórico ex-centroavante Dario, o Dadá Maravilha, também procurou minimizar os efeitos práticos da rebelião dos cartolas. "Se o governo chegar e peitar, todo mundo vai pipocar", afirmou confiante de que o final de semana será de futebol pelo País. Dadá, hoje comentarista, disse que concorda com os rigores impostos pela nova legislação. "Os dirigentes estavam mandando demais. Tem de cortar as azinhas desses caras", recomenda. "Hoje eu vejo falar mais no Eurico Miranda do que no Kaká. Quem é o craque é o jogador". O presidente celeste, Alvimar de Oliveira Costa, conhecido como Alvimar Perrella, rebateu as críticas. "O ato de parar o campeonato não é um ato de afronta ao Estatuto do Torcedor. É um ato de responsabilidade das pessoas que dirigem o futebol brasileiro", disse, salientando que considera "muito bom" 98% da nova legislação. Pior para o presidente do Galo, Ricardo Annes Guimarães, que além da situação incômoda, precisou contornar uma crise interna. Revoltado com a concordância e a participação do presidente Ricardo Annes Guimarães na reunião que decidiu pela suspensão dos jogos, seu aliado e considerado o homem forte do Atlético, o presidente licenciado do Conselho Deliberativo, Alexandre Kalil, decidiu desligar-se do clube. Guimarães, que já foi comparado a uma "rainha da Inglaterra" pelo ex-presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, terá agora de administrar sozinho um clube em crise. Kalil saiu atirando, chamou os dirigentes de "gângsters" e disse que se sentiu "traído" pelo presidente atleticano. Supostamente o pivô de toda a confusão, o torcedor se sente mesmo é prejudicado. É o caso do ajudante de bar Antônio Carlos de Figueiredo, de 57 anos. O cruzeirense espera que a campanha vitoriosa de seu time, que lidera o Brasileirão, não seja interrompida pelo impasse. "Tomara que isso não atrapalhe. Parece até um complô", desconfia.