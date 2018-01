Dirigentes se reúnem para lançar Série B do Brasileiro A Série B do Campeonato Brasileiro de 2007 será lançada oficialmente na noite desta quinta-feira, em evento a ser realizado no Restaurante Barra Grill, no Rio de Janeiro, a partir das 20 horas. Antes, no período da tarde, José Neves Filho, presidente da Futebol Brasil Associados (FBA), gestora da competição, estará reunido com os presidentes dos 20 clubes participantes no centro de convenções do Hotel Transamérica, para apresentar aos dirigentes as parcerias firmadas e todos os pontos relativos a esta temporada. Uma surpresa é o produto Cards da Galera, em parceria com a Sul América Capitalização e a Sundown Motos. A competição começa dia 11 de maio, e, a exemplo do ano passado, será disputada pelo critério de pontos corridos, com dois turnos. Os quatro primeiros colocados garantem o acesso para a Série A em 2008, enquanto os últimos quatro serão rebaixados para a Série C. Estarão envolvidos 20 times, de 11 estados e 17 cidades diferentes. Em 2007, haverá um predomínio paulista - oito clubes são do Estado de São Paulo. Entre as principais forças estão São Caetano, finalista do Paulistão deste ano, Ponte Preta e Portuguesa, equipes de muita tradição, além de Santo André e Paulista, que conquistaram a Copa do Brasil recentemente, nas temporadas de 2004 e 2005. O Grêmio Barueri, da Grande São Paulo, subiu da Série C e, em tese, ocupará a vaga deixada pelo Guarani, rebaixado da Série B em 2006. Neste sobe e desce, oito times são novidades em relação àqueles que disputaram o torneio em 2006. Barueri, Ipatinga, Vitória e Criciúma subiram da Série C, enquanto São Caetano, Ponte Preta, Fortaleza e Santa Cruz caíram da Série A.