Dirlei desfalca Inter de Limeira O lateral-direito Dirlei se tornou mais um problema para o técnico da Internacional, Luiz Carlos Ferreira. O time enfrenta o Santos, no domingo, e não poderá contar com Dirlei, que foi vetado pelo departamento médico. O volante Ramalho e o goleiro Cristiano, suspensos, também estão fora da partida em Limeira. A boa notícia é que o meia Caio já participa dos treinamentos normalmente. Assim como Dirlei, o jogador também estava machucado, mas teve uma recuperação mais rápida e vai poder ajudar o time a conseguir a reabilitação no Campeonato Paulista. A Inter tem 14 pontos e vem de derrota para a líder Ponte Preta, na semana passada. O resultado quebrou uma seqüência de três vitórias do time de Limeira e, pior, manteve a equipe perto da zona de rebaixamento. Por isso, a vitória diante do Santos é o único resultado que interessa aos jogadores e comissão técnica. A definição dos titulares, porém, só vai ser feita pelo treinador momentos antes da partida. Mesmo porque, com a saída de Dirlei, Ferreira terá de improvisar um jogador na lateral-direita. e Matonense, em Limeira.