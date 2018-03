Discípulos de Tite, Carille e Roger brigam pelo título no Paulistão

Fábio Carille, do Corinthians, e Roger Machado, do Palmeiras, têm mais coisas em comum do que fazer parte de uma nova geração de treinadores com futuro promissor e o sonho de conquistar o Paulistão deste ano. Muito do que são hoje, ambos devem aos ensinamentos de Tite.

Tanto o comandante do Corinthians quanto o técnico do Palmeiras admitem com orgulho que se espelham no treinador da seleção brasileira. Apesar de terem trabalhado com dezenas de outros técnicos, Tite é quem parece ter ensinado mais a dupla. Um reflexo do “legado” deixado pelo comandante do Brasil é a organização tática dos dois em seus times. Eles gostam de mais solidez na defesa.

Carille foi auxiliar de Tite no Corinthians. Conviver com ele no dia a dia fez com que pegasse alguns vícios e métodos de seu trabalho. O técnico corintiano muitas vezes dá declarações parecidas com as de seu mentor.

O corintiano não é de fazer mistério com escalação e gosta de comandar “treinos fantasmas” – ensaiar a formação titular sem equipe reserva. “Sou muito parecido com o Tite no lado emocional e mais tranquilo também. É uma pessoa que respeito muito”, disse Carille.

A relação de Roger Machado com Tite teve início nos tempos em que ele era lateral-esquerdo do Grêmio. O treinador já percebia sua personalidade para ser técnico, tanto que, ainda na época de jogador, lhe deu um disquete com um programa de tática para montar treinamentos em 3D. O presente é utilizado como um troféu pelo chefão palmeirense até hoje.

“Gostava de ver a forma como o Tite trabalhava e projetava que, se um dia eu virasse treinador, teria aquelas características em meu trabalho”, explicou o treinador do Palmeiras.

Tite tinha tanta confiança e orgulho em seu aluno Roger que o indicou para substituí-lo no Corinthians, em 2015, e deu boas referências também ao pessoal do Palmeiras quando o time alviverde decidiu contratá-lo, no fim do ano passado.

Uma outra característica absorvida por eles do trabalho do comandante da seleção e utilizada agora por ambos é explorar ao máximo a parte tática nos treinos. Raramente há atividades recreativas como rachão. Em vez disso, preferem trabalhar as fragilidades de cada setor da equipe nos treinamentos e não têm o menor pudor em poupar seus principais jogadores em caso de desgaste.

Carille e Roger também têm um relacionamento com os atletas quase de pai para filho. Dão bronca quando necessário e passam a mão na cabeça nos momentos complicados. Assim, Tite ganha fãs por onde passa. Seus pupilos tentam o mesmo.

Em paz. Tite não deve ir hoje à Arena Corinthians nem ao Allianz Parque domingo da semana que vem, mas deverá assistir aos jogos finais pela TV, segundo pessoas próximas a ele.

Na quinta-feira, Carille e Roger foram até a sede da Federação Paulista para uma reunião sobre a decisão do Estadual e mostraram simpatia e cordialidade recíproca. Eles ficaram cerca de 30 minutos conversando e depois foram embora juntos, com o treinador corintiano dando carona ao palmeirense.