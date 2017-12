Discrição impediu Denis jogar no Morumbi Uma das principais revelações do líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético/PR, o atacante Denis Marques esteve muito perto de assinar com o São Paulo no início de setembro. Só não fechou contrato por dois motivos: porque tinha problemas com sua documentação; e porque se apresentou aos exigentes diretores são-paulinos, no pomposo CT tricolor, vestindo bermuda e chinelos. Essa versão foi contada ao JT pelo então treinador do São Paulo na época, Cuca. Foi ele quem pediu a contratação de Denis Marques. "Houve uns diretores que falaram que, de bermuda e chinelo, o Denis não tinha o perfil do São Paulo", disse Cuca. "Foi uma pena. Ele está mostrando no Atlético que é um excelente atacante." Marco Aurélio Cunha, supervisor de futebol do São Paulo, contesta essa versão. Admite que a maneira como Denis se apresentou não foi "a mais apropriada". E afirma que o atacante só não foi contratado porque o São Paulo temia problemas futuros com relação à sua documentação. Tanto que, depois que Denis acertou com o Atlético, o Santos chegou a questionar se ele não estaria irregular. A CBF, porém, atestou que a situação de Denis estava correta. Cunha diz que "ficamos com receio. O Denis tinha acabado de sair de um clube do Kuwait numa rescisão unilateral. Saiu de lá porque disse que não estava recebendo. Vimos que para legalizar sua documentação levaríamos muito tempo, e o prazo para inscrever novos jogadores no Brasileirão estava se esgotando.. Além do mais, vivíamos um período conturbado aqui no São Paulo, já que o Cuca estava para sair. Como poderíamos contratar um jogador sem a anuência do novo treinador?". Cunha, lembra que, dias após o primeiro contato do São Paulo com Denis Marques, Cuca pediu demissão. E Emerson Leão foi contratado em seguida. Modos - Cunha, porém, admitiu ter ?dado uns toques? para Denis sobre sua aparência. O atacante, que se destacou no Mogi Mirim antes de tentar a sorte no futebol do Oriente Médio, sempre foi conhecido pelo seu visual à la Oséas, com as trancinhas na parte de trás da cabeça. Cunha acrescenta: "Se o Denis fosse um jogador de Seleção, tudo bem, poderia até pintar o cabelo de verde. Como não era, o melhor seria vir mais discreto para conversar com o São Paulo. Se ele gostou ou não dos conselhos, não sei. Minha intenção era só dar a ele um toque para sua vida pessoal. Ele tinha que se conscientizar de que estava se apresentando a um clube grande e isso requer um pouco mais de profissionalismo." Na impossibilidade de fechar com Denis Marques, o São Paulo contratou o venezuelano Alexander Rondón, que tem se mostrado um fiasco em campo, mas que, fora dele, é citado como exemplo de bom comportamento pelo diretor de Futebol Juvenal Juvêncio. "Ele faz até faculdade de engenharia", disse Juvêncio, certa vez.