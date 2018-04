Discussão entre jogadores Marlos e Casemiro agita treino do São Paulo

SÃO PAULO - O clima esquentou no treino da manhã desta sexta-feira no CT do São Paulo. Logo no início do coletivo, uma discussão entre o volante Casemiro e o meia Marlos exaltou os ânimos durante a atividade que serviu de preparação para o clássico deste domingo, diante do Palmeiras, no Pacaembu, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois jogadores participavam do coletivo na equipe reserva. Após um contra-ataque, Casemiro optou por não tocar a bola para o companheiro e tentou encobrir o goleiro Rogério Ceni, mas mandou para fora. Irritado, Marlos reclamou da jogada do volante. Aí, o técnico Emerson Leão agiu com rapidez e expulsou o meia da atividade.

No intervalo do treino, Leão atuou como "bombeiro". Chamou os dois jogadores para uma conversa num canto, deu a bronca e obrigou que eles fizessem as pazes. Assim, após se acertar com Casemiro, Marlos foi liberado para voltar na segunda parte do coletivo.

Casemiro já arranjou problema anteriormente no São Paulo justamente por seu excesso de preciosismo. Ele chegou, inclusive, a ser criticado por Leão por causa disso - o treinador disse até que o volante precisava ter mais "brio próprio".

Independente da discussão no treino, Leão voltou a armar o São Paulo com três atacantes. Fernandinho, Dagoberto e Luis Fabiano formaram o setor ofensivo, enquanto Denilson, Wellington e Cícero ficaram no meio-de-campo. Assim, ele deve levar a equipe a campo no domingo com: Rogério Ceni; Piris, João Filipe, Rhodolfo e Juan; Wellington, Denilson e Cícero; Dagoberto, Fernandinho e Luis Fabiano.