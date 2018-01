Discussão entre Verón e Sorín causa polêmica na Argentina O desentendimento com o lateral Sorín (Villarreal/ESP) pode deixar o meia Verón (Internazionale/ITA) de fora do grupo dos jogadores da seleção argentina que disputarão a Copa do Mundo. A discussão entre os dois aconteceu na partida desta última quarta-feira, entre Villarreal e Inter, pela quarta-de-final da Liga dos Campeões - o time espanhol venceu por 1 a 0. Os argentinos se insultaram por várias vezes dentro de campo e quase se agrediram no intervalo do jogo. Sorín procurava se afastar e respondia as críticas de Verón com sorrisos, alguns irônicos. Entretanto, quando os dois chocaram os ombros, os demais jogadores tiveram que interferir e afastar os atletas antes que eles se agredissem. As imagens foram captadas pela televisão e transmitidas por várias vezes na Argentina. Sorín é o capitão da Argentina e um dos favoritos do técnico José Pekerman. Já Verón está enfrentando problemas, é muito criticado pela imprensa local e não tem um bom relacionamento com o treinador. Se ele já era dúvida para a Copa, o acontecimento desta quarta pode deixá-lo definitivamente fora do Mundial. O presidente da Associação de Futebol Argentina (AFA), Julio Grondona, chegou a revelar para parte da imprensa que um dos motivos que afastaram Verón da seleção foi a dificuldade de convivência com o jogador. A Argentina está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado da Costa do Marfim, Holanda e Sérvia.