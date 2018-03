Discussão esquenta treino do Corinthians O clima ficou tenso no Parque São Jorge, nesta sexta-feira, no principal treino da semana antes do jogo contra o Vitória, domingo, às 18 horas, no Pacaembu. O lateral Kléber se desentendeu com o volante Fabrício e o técnico Geninho foi obrigado a interromper o coletivo. Kléber gritou com o companheiro depois que Fabrício errou três passes seguidos. A cobrança chamou a atenção até de quem estava do lado de fora do campo. Mas aparentemente o episódio foi bem administrado pelo treinador. Geninho aproximou-se e pediu calma ao lateral. Mais tarde, ele explicou que não proibiu as cobranças entre os atletas. "A cobrança deve haver, sempre. Só não gosto daqueles gritos longos. Eu mesmo, quando tenho de cobrar algum jogador, deixo a jogada passar, chego perto dele e falo o que tenho para falar. Quero as cobranças, mas não com berros. Não tem necessidade disso." Ao contrário de Kléber, o próprio Geninho não se preocupou com os freqüentes erros de passe no treino coletivo por uma razão muito simples: o gramado do Parque São Jorge estava todo esburacado. O treinador explicou que os funcionários do clube abriram vários buracos para a aplicação de veneno contra as ?paquinhas?, praga que está atacando o gramado. "Nem cobrei os erros de passes porque o campo não está bom. Com os buracos que foram feitos para tratar a grama o campo ficou muito fofo e um pouco irregular. Tanto é que nas próximas duas ou três semanas não treinaremos mais aqui no Parque São Jorge. Vamos ocupar temporariamente o CT de Itaquera", disse o técnico. Depois da paralisação, o coletivo seguiu até o fim sem problemas. Kléber, eleito pelos jornalistas um dos quatro jogadores para dar entrevistas nesta sexta-feira, falou duro sobre o assunto. "Dentro de campo eu cobro bastante para tudo dar certo no jogo. Quem não gosta de cobrança deve procurar outro esporte. Se a defesa ou o ataque erram, devem ser cobrados sim", avisou o lateral. Se o erro fosse seu, o lateral corintiano que não ficaria magoado com uma eventual cobrança de algum companheiro. Por isso mesmo, prometeu continuar cobrando, e do seu jeito. "Se ele (Fabrício) ficar chateado, vai ter de aceitar porque eu vou continuar cobrando. Eu quero vencer sempre. A gente estava errando muitos passes e isso não pode acontecer em uma equipe de qualidade como a nossa". Kléber disse ainda que não está pensando em assumir a condição de líder, aberta desde a lesão no joelho de Vampeta. "Nunca tive a pretensão de assumir a vaga deixada pelo Vampeta. Acho que todo mundo deve fazer esse papel. Só não estou disposto a perder esse Brasileiro". Fabrício não foi ouvido porque além de Kléber, somente Gil, Jorge Wagner, Lucas e o técnico Geninho deram entrevistas nesta sexta-feira. De sua parte, o treinador corintiano confirmou duas alterações no time que vai enfrentar o Vitória: César assumirá a posição de Fábio Luciano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Fabinho retomará o seu lugar no meio-de-campo, fazendo Cocito voltar ao banco de reservas. Quanto ao adversário, a maior preocupação dos corintianos é a irregularidade da equipe baiana. "É difícil enfrentar um time que goleia o Palmeiras por 7 a 2 em pleno Parque Antártica, perde em casa para o mesmo Palmeiras por 3 a 1, e depois quebra a invencibilidade de 36 jogos do Cruzeiro", disse Geninho.