Disparada na liderança, Inter vence Chievo no Italiano

A Inter de Milão deu mais um passo para consolidar a sua liderança no Campeonato Italiano, nesta quarta-feira, no jogo de abertura da 18.ª rodada do Campeonato Italiano. O time venceu o Chievo por 1 a 0, em Verona, e foi aos 42 pontos, contra 31 do vice-líder Milan, que nesta quarta joga em casa contra o Genoa.

O gol da vitória da Inter foi marcado por Balotelli, logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Depois de receber passe de Sneijder pelo lado direito da área, o atacante finalizou, o goleiro Sorrentino deu rebote e ele voltou a chutar cruzado. O zagueiro Mandelli tentou tirar a bola, mas ela já havia ultrapassado a linha do gol.

O goleiro Júlio César, o lateral-direito Maicon e o zagueiro Lúcio, todos da seleção brasileira, estiveram em campo pela Inter, que agora contabiliza 13 vitórias, três empates e duas derrotas em 18 partidas disputadas até aqui.

O confronto desta quarta-feira também marcou a estreia do atacante Pandev, da Macedônia, recém-contratado pela Inter de Milão. O jogador, que teve atuação discreta, chega como substituto de momento de Samuel Eto''o, que está com a seleção de Camarões para a disputa da Copa Africana de Nações.

Já o Chievo, com a derrota sofrida em casa, ficou estacionado nos 24 pontos, na zona intermediária da tabela do Campeonato Italiano.