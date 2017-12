Dispensa leva corintianos ao sacrifício O medo de terminar 2003 na lista negra já deixa um rastro de insegurança entre os jogadores do Corinthians. Os últimos quatro jogos da temporada - Guarani, Paraná, Bahia e Grêmio - são vistos como a luz no fundo do túnel. A briga dos ameaçados é única: aproveitar as últimas chances antes do dia da dispensa. O desespero chegou a tal ponto que até quem está numa situação um pouco mais tranqüila não quer ficar fora do time. O zagueiro Marquinhos, por exemplo, admitiu que vai enfrentar o Guarani, no domingo, sentindo dores no púbis. "É importante para mim estar no time", explicou o zagueiro. "É mais uma oportunidade de mostrar que tenho condições de ficar no Corinthians. Sabe como é, por enquanto, ninguém está garantido." Marquinhos, no entanto, assegura que o ?sacrifício? não colocará em risco a sua integridade física nem a vai prejudicar o Corinthians. Ele já atuou nessas condições em outras partidas e suportou bem o desconforto da dor. "Venho convivendo há muito tempo com isso. Mas não é nada que incomode para jogar. Até porque só vou poder me recuperar no período das férias", admitiu. A lesão de púbis é uma das que mais atormenta o elenco corintiano. De acordo com o médico Paulo de Faria, trata-se de um problema comum para quem joga futebol. Além de Marquinhos, Fabrício, Renato, Coelho, Vinícius e André Luiz (que não está mais no clube) têm enfrentado esse tipo de problema. Diariamente, antes dos treinamentos, todos esses jogadores fazem um trabalho de prevenção. "Não é um tratamento curativo e sim preventivo", revelou o médico corintiano. "Quando chegam para treinar, antes de subir ao campo, esses jogadores se submetem a um trabalho de fortalecimento da musculatura. Se há riscos? Não quando você consegue diagnosticar logo o problema." Marquinhos participou normalmente dos dois treinamentos, nesta quinta-feira, e foi confirmado na equipe titular. O técnico Juninho não deu entrevista, mas coletivo da tarde, no Parque São Jorge, deixou claro que Vampeta ainda não deverá começar jogando contra o Guarani. O time titular treinou o tempo todo com Renato no meio-de-campo, ao lado de Fabrício, Fabinho e Jamelli. Outra certeza é a volta de Rogério à lateral-direita. "Só estava jogando no meio-de-campo porque ainda não estava bem para atuar na lateral, posição que exige melhor preparo físico e força para os cruzamentos", argumentou o jogador. "Mas agora já estou bem, pronto para reassumir a posição."