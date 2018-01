Dispensa no São Paulo fica para 2003 A nova lista de dispensas no São Paulo para a temporada 2003 não foi divulgada nesta segunda-feira, como se esperava. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa está na Bahia, onde vai passar as festas de Ano Novo, e só deverá se pronunciar em janeiro. As especulações em cima de nomes como o do goleiro Roger, do lateral Gustavo Nery, do zagueiro Wílson, dos volantes Daniel e Alexandre, do meia Fabiano e dos atacantes Leandro e Oliveira seguem fortes no Morumbi. Por outro lado, Vladimir, ex-lateral do Corinthians e pai do lateral Gabriel, desmentiu que o jogador esteja se transferindo para o Paysandu, do Pará, conforme alguns órgãos de imprensa chegaram a noticiar. "Não se de onde surgiu essa informação. Acho que as pessoas deveriam citar as fontes. Posso garantir que nenhum dirigente do Paysandu procurou o Gabriel. As únicas sondagens que recebeu foram do Vasco e do Cruzeiro."