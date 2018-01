Dispensado, Elano se despede do Santos: 'Relação com o clube segue'

A passagem de Elano como membro da comissão técnica do Santos chegou ao fim nesta quarta-feira, mas a relação com o clube segue. Foi com esse tom de reforço da ligação com o time da Vila Belmiro que o ex-jogador se despediu oficialmente da equipe no mesmo dia em que foi desligado.

"Mais um ciclo que se encerra no Santos FC, mas não termina! Foi uma honra e um orgulho defender o clube que amo e agradeço a nação santista por todo o apoio incondicional e carinho que sempre tiveram comigo", escreveu Elano em breve texto publicado no seu perfil no Instagram.

Nesta quarta, no dia da reapresentação do elenco após o período de férias, a diretoria do Santos, agora presidida por José Carlos Peres, oficializou as saídas de Elano e também de Marcelo Fernandes, que não fazem mais parte da relação de auxiliares do time.

Para as saídas, pesou a mudança de técnico no clube, que passa a ser comandado por Jair Ventura, que chegará ao time acompanhado pelo auxiliar técnico Emílio Faro, além do preparador físico Ednilson Sena.

Elano possui grande identificação com o Santos, time pelo qual teve três passagens como jogador, de 2001 a 2005, entre 2011 e 2012 e de 2015 a 2016. No total, foram 322 partidas disputadas, com 68 gols marcados, com a conquista de diversos títulos, como as edições de 2002 e 2004 do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores de 2011.

Auxiliar técnico, Elano dirigiu o Santos em nove jogos, incluindo sete compromissos da reta final do Brasileirão de 2017, após a queda de Levir Culpi, quando, inclusive, chegou a manifestar o desejo de permanecer à frente do time, algo que não foi cogitado por Peres. Agora, então, a sua quarta passagem pela Vila Belmiro está encerrada.