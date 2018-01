Dispensado, jogador processa clube Depois de quase três anos de intensa batalha jurídica, o CFZ - time do ex-jogador Zico - conseguiu se livrar de uma condenação indenizatória pouco comum na justiça brasileira. Dispensado da equipe mirim, o menor D.M.R.G.D, de 13 anos, ingressou na Justiça com uma ação por perdas e danos contra o clube, na qual pedia uma indenização de 300 salários mínimos (cerca de R$ 60 mil). O pai do garoto, que formalizou a ação, alegava que o menino teria ficado abalado emocionalmente pela forma como foi dispensado e exigia a indenização ?em decorrência do constrangimento a que foi submetido no ato de seu afastamento?. O pai argumentava na ação que o garoto foi afastado ?sem qualquer aviso antecipado, antes do término do campeonato?, e que teria, com isso, sofrido ?abalo psicológico?. O clube chegou a ser condenado em decisão de primeira instância, mas recorreu ao Tribunal de Justiça, que reformou a sentença, dando ganho de causa ao CFZ. O advogado Antonio Simões, que assumiu a presidência do CFZ depois que Zico passou a comandar a seleção japonesa de futebol, há pouco menos de dois meses - se mostrou aliviado com a decisão final do TJ, divulgada há pouco mais de uma semana. ?Seria muito ruim para todos os clubes que trabalham na formação de jogadores se a ação do garoto tivesse prosperado?, disse ele. ?Se esse tipo de ação prevalecesse, os clubes teriam muita dificuldade e certamente o investimento nas categorias amadoras poderia diminuir?, advertiu. Segundo ele, o risco de o clube ser condenado não foi pequeno. A ação foi encaminhada à justiça do Rio em dezembro de 99 e por determinação judicial de primeira instância, o CFZ se viu obrigado a pagar a quantia de R$ 9 mil (que hoje, corrigidos, dariam cerca de R$ 15 mil), além de se responsabilizar pelos custos do processo e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Simões apelou. Alegou que a forma como o menino foi dispensado é a mesma em todos os clubes do Brasil e do exterior. ?Não há nenhum procedimento a ser adotado. Infelizmente uns ficam no clube e outros são dispensados?, disse. ?É assim aqui e em qualquer outro lugar do mundo?, alegou. A tese foi acolhida pelo desembargador Mário dos Santos Paulo, da 4ª Câmara Cível do Rio. Em seu despacho, o desembargador foi claro. ?A sentença embarcou no sentimentalismo, acolhendo parcialmente a pretensão, por isso, fixou a condenação em R$ 9 mil, muito menos, é verdade, do que o absurdo pedido de 300 salários mínimos. Este feito desenganadamente é mais um dos rotulados como ?indústria do dano moral?, escreveu. ?Nenhum atleta - e é bom que o autor (da ação) aprenda isso desde logo - pode impor sua escalação. Aliás, nem mesmo o apelo popular ou o pedido do Exmo Sr. Presidente da República pode obrigar a presença de qualquer atleta em equipe de esporte coletivo. Que o diga o consagrado Romário?, justificou o desembargador. O CFZ - fundado em 1994 assim que Zico encerrou a carreira no Japão - trabalha hoje com cerca de 200 garotos, em quatro categorias do futebol amador - Mirim, Infantil, Juvenil, Juniores - além do futebol profissional. O time integra a Segunda Divisão do futebol profissional do Rio de Janeiro e a Primeira Divisão de Brasília.