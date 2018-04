Dispensado pela seleção sub-20, Mamute reforça Grêmio contra o Coritiba

Mamute e mais três jogadores foram cortados da seleção, que se prepara para o Mundial na Nova Zelândia, por opção do técnico Rogério Micale. O novo treinador assumiu o comando da equipe na segunda-feira e está trabalhando com o grupo convocado pelo seu antecessor Alexandre Gallo.

Após ser dispensado, Mamute deixou rapidamente a cidade no interior de São Paulo e viajou para Porto Alegre. E conseguiu chegar a tempo de disputar o treino da tarde. Seu retorno dá mais opções ao técnico Luiz Felipe Scolari para escalar o ataque gremista. Na quarta-feira, o time venceu o CRB por 3 a 1 e eliminou o jogo da volta na Copa do Brasil com Luan e Pedro Rocha no setor ofensivo.

Felipão não indicou qual será a escalação para sábado porque comandou a atividade desta sexta, a última antes da partida, com os portões fechados no CT do Atlético Paranaense, em Curitiba.