Dispensados criam impasse no Guarani A dispensa de nove jogadores, ocorrida na segunda-feira, criou um impasse no Guarani. Após reunião nesta quarta num hotel no centro de Campinas, com a presença de advogados das duas partes, o clube propôs aos atletas que, ao invés de rescisão de contrato, conforme fora anunciado, eles teriam apenas suas férias antecipadas. A proposta, no entanto, não agradou ao grupo. De acordo com as leis trabalhistas, os jogadores teriam que receber de forma antecipada pelas férias e mais um terço de salário, o que não foi pago pelo clube. Por este motivo, eles rejeitaram a oferta do Guarani e já avisaram que vão aparecer para treinar nesta quinta-feira no estádio Brinco de Ouro, conforme documento assinado por todos na reunião. "Podem não deixar a gente treinar ou até fechar os portões, mas todos nós vamos aparecer lá para trabalhar, até porque temos contrato em vigor com o clube", explicou Viola, porta-voz do grupo de dispensados. Alguns ainda reclamaram que os salários também estão atrasados. Segundo Viola, o clube pagou o mês de setembro com cheque entregue na última sexta-feira, após o expediente bancário. Portanto, somente na terça - segunda foi feriado - os cheques puderam ser depositados e os valores ainda não foram creditados. "Nós simplesmente propusemos que suas férias fossem ampliadas a partir de já. De todos, os que mais têm direitos a receber são Viola e Carlinhos, que estão no clube há 11 meses", explicou o advogado do clube, Milton Fernandes Alves. O lateral Dida, os zagueiros Carlinhos e João Carlos, os meias Luis Fernando, Douglas, Valdeir e Aílton, além dos atacantes Valdir Papel e Viola estiveram presentes na reunião. Todos envolvidos têm contratos com final em dezembro, o que faz com que os seus salários sejam pagos somente até esta data. "Tem mais gente que eles gostariam de dispensar por aí, mas seus contratos não terminam este ano", contou Viola. A situação do Guarani é crítica no Campeonato Brasileiro. O clube está na penúltima colocação, com 40 pontos ganhos, sendo sério candidato ao rebaixamento. No sábado, às 18h10, vai enfrentar o Palmeiras, no Palestra Itália, e o técnico Jair Picerni já avisou que pode relacionar alguns jogadores que vinham atuando no time B, que garantiu vaga na final da Copa Federação Paulista de Futebol.