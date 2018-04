Disputa com Léo não preocupa novo lateral-esquerdo do Santos

SANTOS - Recém-contratado pelo Santos, o lateral-esquerdo Guilherme Santos já estava treinando com o grupo e chegou até a disputar o amistoso na noite de quarta-feira contra o Barueri, mas foi apresentado oficialmente apenas na tarde desta quinta. Aos 24 anos, o reforço disse não se preocupar com a disputa por posição com o veterano Léo, ídolo da santista que está com 37 anos.

O técnico Muricy Ramalho parece disposto a fazer um rodízio na lateral esquerda do Santos em 2013, já que Léo não tem condições físicas de aguentar todos os jogos da temporada. "Se tiver que acontecer isso, não tem nenhum problema. Vou trabalhar para sempre aproveitar as oportunidades que tenho. O próprio Muricy já conversou conosco sobre isso", contou Guilherme Santos.

"Independente de quem estiver jogando, temos que ajudar o Santos a conquistar os objetivos", discursou Guilherme Santos, reconhecendo a posição de Léo como ídolo santista. "Ser ídolo em algum lugar é um sonho. Sei que o Léo tem esse título. E ser ídolo só ocorre com muito trabalho. Vou trabalhar para isso, para me tornar um ídolo e estar cada vez mais forte aqui no Santos."

Com direitos ligados ao Atlético-MG, Guilherme Santos disputou a última temporada pelo Figueirense. Agora, foi emprestado ao Santos por um ano, com opção de compra no final do contrato. E seu objetivo é conquistar a confiança da torcida e do clube para ficar por mais tempo. Mesmo porque, já adorou jogar ao lado do Neymar. "É fora de série. Jogar com ele é muito fácil", disse.

A presença de Neymar deixa o lado esquerdo santista mais forte, mas Guilherme Santos alerta que o time precisa ser equilibrado. "O Santos não pode ser uma equipe de saci, de um lado só. O adversário tem que se preocupar com os dois lados. Não só o lado esquerdo, mas toda a equipe espalhada pelo campo para fazer um bom jogo, que é o mais importante", avisou o lateral.