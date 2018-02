Disputa judicial não deve impedir eleição no Corinthians A liminar que suspendia as eleições do Conselho Deliberativo do Corinthians, concedida pela Justiça na sexta-feira, foi derrubada neste sábado e elas devem acontecer normalmente neste domingo. A decisão liminar havia sido pedida pela oposição - a situação conseguiu derrubar a medida judicial, conseguida na 1ª Vara Cível do Tatuapé. A idéia inicial, caso não se conseguisse reverter a decisão inicial, era eleger neste domingo pelo menos metade do conselho. ?Mobilizamos nossos advogados para reverter e a eleição parcial foi apresentada à Justiça pela situação como uma alternativa, e é uma possibilidade?, explica Flávio Adauto, vice-presidente de Comunicação do Corinthians. Neste sábado, a estrutura estava pronta para que as eleições sejam realizadas normalmente.