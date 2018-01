Disputa no Inglês agora é pelo vice O Campeonato Inglês terá a última rodada disputada neste sábado. Como o Arsenal conquistou o título na quarta-feira passada - o 12º de sua história -, a disputa agora é pela segunda vaga, que definirá o outro representante inglês na Liga dos Campeões da Europa. Brigam pelo segundo lugar o Liverpool (77 pontos) e o Manchester United (76). Depois de um bom começo de temporada, o Liverpool tropeçou em alguns jogos fáceis, beneficiando o Arsenal. Também perdeu, nos últimos minutos, contra o Bayer Leverkusen, a chance de avançar na Liga dos Campeões deste ano. Neste sábado, contra o Ipswich, em casa, será a chance de o time salvar a temporada com uma vaga na competição de clubes mais importante da Europa. Como de costume, as esperanças dos torcedores do Liverpool se voltam para o atacante Michael Owen. Ele, o meia Steve Gerrard e o também atacante Emile Heskey foram os convocados do time para disputar a Copa do Mundo. Em 18º lugar, com 36 pontos, o Ipswich luta para não cair. No estádio Old Trafford, o Manchester United precisa vencer o Charlton, 14º colocado (43 pontos), e torcer por um tropeço do Liverpool. O retrospecto do Manchester em casa não é dos melhores: perdeu em seis oportunidades. Alex Ferguson, técnico do Manchester, comentou a conquista do Arsenal. "Perdemos seis partidas em casa. O Arsenal acabou de ganhar o 12º jogo consecutivo e não perdeu como visitante. Por isso, merecem ser campeões. Não há mais nada a ser dito." O campeão Arsenal joga diante da sua torcida, em Londres, contra o Everton. Os torcedores preparam uma grande festa aos campeões. O time comandado pelo técnico Arsene Wenger tentará o recorde de 13 vitórias consecutivas. Um dos destaques da equipe é o volante Edu, ex-Corinthians. Com as conquistas da Copa da Inglaterra e do Campeonato Inglês, Edu entrou para a história como o primeiro jogador brasileiro a ganhar um título inglês. Outros jogos da rodada: Southampton x Newcastle, Chelsea x Aston Villa, Leeds x Middlesbrough, Leicester x Tottenham, West Ham x Bolton, Blackburn x Fulham e Sunderland x Derby.