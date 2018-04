Disputa por posições motiva São Paulo contra o XV de Piracicaba

É por essa possibilidade que os jogadores prometem uma equipe interessada e motivada no Morumbi. Para eles, o caminho para ser titular passa necessariamente pelo bom aproveitamento das chances dadas. "Temos que estar sempre prontos pra jogar, até os titulares. Quem está entrando procura dar sempre o melhor e temos mostrado isso porque estamos ganhando. É só mostrando nossa disposição que conseguiremos ganhar espaço", afirmou Rodrigo Caio, que ocupará a lateral direita.

O próprio jogador é um exemplo bem-sucedido de quem soube ganhar seu lugar em campo. Ney Franco aprovou as atuações do garoto durante o período em que Paulo Miranda ficou afastado por lesão e cogita escalá-lo também diante dos mineiros. "O Paulo é um amigo que sempre me ajudou muito aqui dentro com suas palavras, é a disputa mais sadia possível. Vou fazer o meu melhor para deixar a decisão na mão do Ney."

INGRESSOS

O São Paulo divulgou a última parcial de vendas para a partida do dia 17, contra o Atlético-MG, no Morumbi. Foram colocados à venda 62.865 bilhetes, mas a expectativa é de que o Morumbi receba no máximo 40 mil pessoas. Além de vencer o até aqui imbatível rival - ganhou os cinco jogos na chave - o time tricolor torce por uma derrota do The Strongest para o Arsenal para se classificar.