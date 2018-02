Distribuição é tranqüila para clássico O primeiro dia de distribuição de ingressos para o clássico entre São Paulo e Corinthians, no dia 24, no Morumbi, foi considerado tranqüilo para a diretoria são-paulina, que organiza a ação por ser o mandante. O jogo é um dos 11 anulados pelo STJD por causa do escândalo da arbitragem. A carga de 48.342 ingressos á disposição do torcedor estão sendo distribuídos em três postos, com o objetivo de evitar confusão. Os são-paulinos podem adquirir suas entradas no Morumbi e no Ginásio do Ibirapuera. Os corintianos devem se dirigir ao Parque São Jorge. Assim como nesta segunda-feira, a distribuição nesta terça será destinada somente aos torcedores que tiverem o comprovante da partida anulada, realizada no dia 7 de setembro. Os ingressos para o torcedor comum serão distribuídos na quarta e na quinta. Não haverá distribuição no sábado, por causa da realização do clássico entre São Paulo e Santos, e no dia 24, data da partida.