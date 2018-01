Divergência entre irmãos divide Bragantino "O Bragantino não está abandonado e busca parcerias para disputar o Campeonato Brasileiro da Série C". Esta é a resposta do presidente do clube, Marco Chedid, ao ex-diretor Moufid Doher, que apresentou queixa à promotoria pública municipal solicitando que a atual diretoria seja investigada com base no novo Código Civil. A pretensa busca da "moralização do futebol" alardeada pelo ex-dirigente seria, segundo Chedid, "mais uma manobra política que divide a cidade". Curiosamente existem dois grupos fortes em Bragança: o encabeçado pelo ex-deputado estadual Nabi Abi Chedid, pai de Marco Chedid, vice-presidente da CBF e patrono no Bragantino; e outro liderado pelo atual prefeito, Jesus Abi Chedi, irmão de Nabi e, portanto, tio de Marco. Os dois irmãos estão rompidos desde o final dos anos 90. A alegação de Marco Chedid é que das cerca de 60 ações trabalhistas que o clube enfrenta no momento são na sua maioria oriundas das gestões anteriores, justamente quan do o clube seguia as orientações e o comando de Jesus Chedid. "É difícil calcular o total devido nestas ações, mas muitas delas foram julgadas à revelia", argumenta Marco Chedid. Por conta destas ações, o clube há muito tempo não recebe cotas da Federação Paulista. O presidente reconhece que deve a alguns fornecedores e também R$ 4.280,00 às arbitragens do Campeonato Paulista da Série A2 - Segunda Divisão. "Passamos por dificuldades iguais a quase todos os clubes do país. A Lei Pelé e as outras leis desportivas foram implementadas num ritmo muito veloz e os clubes, infelizmente, não conseguiram se adaptar às novas regras". Apesar das dificuldades, Marco Chedid planeja disputar a Série C do brasileiro. A saída seria uma nova parceria, uma vez que ano passado o clube disputou a Série B, mas foi rebaixado, com jogadores emprestados pelo Vasco da Gama. A saída este ano pode vir de Minas Gerais: o Cruzeiro. O próprio Nabi Chedid, neste semana, aproveitou a final da Copa do Brasil para conversar com os dirigentes mineiros. Com relação ao abandono das dependências do estádio Marcelo Stefanni, a acusação é rejeitada frontalmente. "Não estamos em atividade, portanto, temos mesmo que fechar as portas. Isso aqui é um elefante branco. É fácil criticar, xingar e ironizar, mas ninguém vem aqui para ver quanto o clube deve e como vai sair deste buraco". Em tom de desabafo, finalizou: " Vou tocar o quanto meu amor suportar. Se não der, vou cuidar das minhas coisas".