'Diversão da torcida é primordial na Copa', diz Jordaan

RIO - Ex-chefe executivo do Comitê Organizador da Copa na África do Sul, Danny Jordaan esteve nesta quarta-feira no Rio para uma palestra no encerramento da Soccerex, evento de negócios de futebol realizado no Forte de Copacabana. O sul-africano falou sobre a organização da última Copa do Mundo e deu diversos conselhos para os brasileiros, que se preparam para receber o evento em 2014.

"O importante saber é o seguinte: se os torcedores se divertem no evento, eles dirão que a Copa foi muito bonita, muito boa. Portanto, eles devem estar no centro de todas as preocupações", revelou Danny Jordaan, dando o mesmo ensinamento que japoneses e sul-coreanos passaram aos alemães e estes aos sul-africanos.

Jordaan lembrou das dificuldades pelas quais a África do Sul passou por conta da desconfiança em relação às possibilidades de ela realizar um bom Mundial. "Nós começamos a construir a Copa sob desconfiança. E terminamos com todo mundo que desconfiava de nossa capacidade reconhecendo que o Mundial da África do Sul foi um dos maiores espetáculos da história do esporte", destacou, lembrando que o Brasil vive hoje problema semelhante, principalmente no que diz respeito à infraestrutura.

O dirigente sul-africano falou ainda sobre a necessidade de um planejamento impecável que não dê margem a problemas nas vésperas do Mundial. "Para o sucesso de uma Copa, é preciso contar com a integração entre todos os setores envolvidos na organização. É preciso também ter clareza sobre as responsabilidades nos contratos. O que parecem ser pequenos detalhes agora podem se tornar grandes problemas com consequências enormes. E quando isso acontece, se você não tem muito claro quem são os responsáveis, você não tem de quem cobrar", reforçou.

Para ele, a integração e coordenação entre os diversos setores envolvidos é fundamental para o sucesso de uma Copa. "Foi importante para nós, sul-africanos, conseguirmos alcançar nossos objetivos de fazer uma boa Copa. Mas tudo só funcionou bem porque o nosso país inteiro abraçou o evento. Essa é a receita. É a única", observou Jordaan.

Falando diretamente com representantes das cidades sedes da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, o sul-africano lembrou que cada uma delas precisa agir de forma a chamar atenção de forma positiva e aproveitar a vitrine dada pelo Mundial para atrair turistas não apenas durante o período de realização da Copa. "Para as cidades sede, é uma grande oportunidade de se posicionar no cenário mundial e atrair visitantes. Para isso, é preciso levar em conta que é preciso fazer algo que a destaque e que chame a atenção das pessoas de todos os lugares. Ou seja, é necessária uma estratégia para usar a Copa como plataforma de turismo e também de negócios. As pessoas têm de ter um motivo para visitar essas cidades durante a Copa, mesmo que suas seleções não joguem ali. E precisam querer voltar depois."