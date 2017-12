Dívida ameaça Atlético-PR de queda O Atlético-PR está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, mas pode ser rebaixado. Tudo porque o advogado Marcos Motta, que representa o Kuwait Sport no Brasil, pediu nesta terça-feira, no Rio, a eliminação do clube na competição por causa de uma dívida com os árabes de US$ 750 mil, referente à multa pela saída do atacante Denis Marques. O jogador atua no clube com uma liminar e já cumpriu parte da suspensão imposta pela Fifa ? ficou quatro meses afastado. A dívida deveria ser paga até o dia 25. O Atlético será julgado pela Fifa na próxima semana e a pena máxima é a eliminação do Brasileiro e rebaixamento à Série B de 2006. O departamento jurídico do Atlético, por meio do advogado Marcos Malucelli, se pronunciou: ?Não há possibilidade de qualquer suspensão do Atlético. Isso é brincadeira?, disse Malucelli a uma rádio de Curitiba. ?Já comunicamos à Fifa que iremos pagar, mas solicitamos o parcelamento do débito. Só estamos aguardando a posição da entidade para saber a maneira como iremos quitar a dívida?, afirmou.