Dívida do Corinthians chega a quase R$ 100 milhões

A diretoria do Corinthians divulgou nesta terça-feira o valor da dívida do clube: R$ 95,7 milhões. Este é o resultado da "herança maldita" que o presidente Andrés Sanchez havia dito que recebeu de Alberto Dualib. Veja também: O contraste do Corinthians campeão e do agora rebaixado O dia de sofrimento e da queda corintiana Especial: da glória com Tevez & cia ao rebaixamento Globo transmitirá jogos do Corinthians na Série B Torcida do Corinthians protesta e pede a saída de jogadores O balanço é referente ao período de 1.º de janeiro a 9 de outubro deste ano. Sanchez assumiu o controle do clube no dia 10 de outubro. A maior parcela da dívida se refere ao valor que o clube deve ao Lyon, da França, pelo jogador Nilmar: R$ 21,3 milhões - quantia que deve ser paga em parcelas. Atualmente, o atacante defende o Internacional. O Corinthians também deve R$ 4,5 milhões ao técnico Daniel Passarela, que passou pelo clube em 2005. Com relação aos empréstimos adquiridos pelo Corinthians, o clube deve R$ 6,5 milhões à Federação Paulista de Futebol (FPF); R$ 1,56 milhão à Confederação Brasileira de Futebol (CBF); R$ 7,6 milhões ao Clube dos Treze; e R$ 2,65 milhões aos bancos. O valor passivo do balanço do Corinthians é de R$ 128,3 milhões. Mas como o clube tem R$ 32,611 milhões a receber, o déficit fica em R$ 95.699 milhões. Dentre os valores que o clube tem a receber está os R$ 10,3 milhões da transferência de Carlos Alberto para o Werder Bremen. Andrés Sanchez já havia dito que o clube não faria contratações bombásticas para a temporada 2008 por causa das dívidas. Os investimentos devem diminuir ainda mais com o rebaixamento do clube para a Série B, uma vez que a cota da televisão também deve ser reduzida.