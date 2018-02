Dívida do Guarani chega a R$ 29 milhões O presidente do Guarani, José Luiz Lourencetti, admitiu nesta quinta-feira que a dívida atual do clube é de R$ 29 milhões, mas que grande parte será amortizada com a Medida Provisória que vai ser emitida, em breve, pelo governo federal - ele só não explicou como isso acontecerá. Apesar disso, o dirigente afirmou que vai tentar adiantar uma verba dos direitos de TV para que possa montar um bom elenco para a próxima temporada, inicialmente para o Campeonato Paulista, que começa em janeiro.