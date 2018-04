Dívida do Real Madrid já passa de 320 milhões de euros

A Assembleia Geral do Real Madrid aprovou neste domingo, por grande maioria, o relatório econômico apresentado pela direção do clube - que mostra uma dívida de 327 milhões de euros (cerca de R$ 915 milhões) - e autorizou novos pedidos de empréstimo.

Segundo os dados aprovados, durante o biênio 2008-09 o clube investiu 314 milhões de euros, quantia destinada quase de forma exclusiva à compra de jogadores, entre eles Kaká e Cristiano Ronaldo.

A intenção da diretoria, ainda de acordo com o relatório, é diminuir as dívidas em mais de 100 milhões de euros até o fim do ano que vem. Pela proposta de orçamento para a temporada 2009-2010, será possível lucrar, já o clube teria receita de 445 milhões de euros, e despesas de 426 milhões.

Os membros da Assembleia reiteraram sua confiança na administração do presidente Florentino Pérez, a quem autorizaram para "pegar emprestado, no máximo, um valor equivalente até 50% das receitas previstas, a fim de cobrir as necessidades transitórias de tesouraria e de investimento".