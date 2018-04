Dívida do Vasco com a Fazenda bloqueia transferência de Dedé ao Cruzeiro

SÃO PAULO - A transferência de Dedé para o Cruzeiro encontrou novos obstáculos mesmo após o jogador ser apresentado e ter beijado a camisa do clube celeste. Nesta sexta-feira, um oficial de Justiça foi ao Vasco e seguiu para a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) com um mandato de segurança que bloqueia os direitos federativos do zagueiro.

Dessa forma, o jogador está impedido de atuar pelo Cruzeiro até a quitação de uma parte da dívida do clube cruzmaltino com o Ministério da Fazenda e o caso ser resolvido. A assessoria da Ferj informou que vai cumprir a ordem judicial.

Confira a nota oficial da Ferj sobre o caso:

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) recebeu na tarde dessa sexta-feira, 19/04, uma decisão judicial que a impede de transferir os direitos federativos do atleta Anderson Vital da Silva (Dedé). O motivo de tal decisão é um processo da Justiça Federal cujo o autor é a Fazenda Nacional e o réu o Club de Regatas Vasco da Gama. A FERJ acatará toda e qualquer decisão judicial.