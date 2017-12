Dívidas trabalhistas ameaçam o Botafogo O Botafogo entrou com recurso nesta quarta-feira na 23ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro contra a decisão do juiz Nilton Rebello Gomes, que determinou o pagamento de R$ 15 mil à ex-funcionária do clube Karyne Almeida Bastos da Costa Marques, demitida pelo presidente Bebeto de Freitas no início do ano, quando o dirigente assumiu o cargo. O prazo para o pagamento termina nesta quinta-feira e o dirigente corre risco de ser preso. Na terça-feira, Rebello havia determinado que o Botafogo teria 48 horas para efetuar o pagamento da dívida. Com o recurso, o Alvinegro espera suspender a decisão do juiz e, assim, tentar um acordo com Karyne. Mas esse pode ser apenas o primeiro problema trabalhista que Bebeto enfrentará. Na época em que Karyne foi demitida, outros 130 funcionários tiveram o mesmo destino. Um escritório do Rio detém 50 ações contra o Botafogo, num valor estimado de R$ 4 milhões. Com relação ao time, o treino desta quarta-feira foi marcado por muitas brincadeiras entre os jogadores. Mas o zagueiro Edgar não gostou das declarações do atacante Vágner Love, do Palmeiras, afirmando que será o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Para tanto, ele precisará marcar dois gols no Alvinegro, na partida de sábado. ?Se depender de nós, ele vai passar em branco. E digo mais. Vamos colocar água no chope da festa do Palmeiras?, afirmou o jogador. Apesar de o jogo não valer nada, pois os paulistas já conquistaram o título, Edgar considera que o ?amistoso? será bem disputado. ?São duas equipes de qualidade. Tanto que, até agora, foram dois empates na competição.? O técnico Levir Culpi, que garantiu sua permanência no Botafogo no próximo ano, tem um discurso semelhante ao do atleta. ?Será uma festa. Só que ambos os times precisam manter a tradição. Vai ser um jogo difícil para nós?, disse o treinador. Ele afirmou que só deixará o Alvinegro caso apareça uma boa proposta do futebol europeu ou japonês. Mesmo assim, conversará com Bebeto antes de tomar uma decisão. E Levir já começou a pensar na próxima temporada. Tanto que vai ajudar o presidente do Botafogo a convencer alguns jogadores a permanecerem no clube. Segundo o treinador, a amizade que surgiu entre ele e o grupo poderá ser fundamental no convencimento dos atletas. ?Esse é um momento crucial para o Botafogo. E tenho plena certeza de que outros jogadores pensam em vir trabalhar aqui?, afirmou Levir.