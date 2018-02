Dividida quase acaba em briga no Palmeiras A ansiedade nas disputas por posição já está fazendo suas primeiras vítimas no Palmeiras. Nesta quarta-feira o atacante Júlio César e o meia Elson se estranharam durante o treino por causa de uma dividida. O lance resultou em bate-boca entre os dois jogadores que só sossegaram quando o técnico Estevam Soares interveio e obrigou a dupla a se reconciliar na base do aperto de mão. ?Esse tipo de coisa não pode deixar passar. Já temos muitos adversários lá fora e não podemos ter inimigos dentro do Palmeiras?, afirmou Estevam ao falar do episódio. O técnico diz que, em situações como a desta quarta, não vai hesitar em expulsar os brigões do treino caso eles não consigam controlar suas emoções. O volante Correia comentou o caso. ?O Estevam deixou claro que quem estiver melhor vai jogar e, de vez em quando, acontece uma maior empolgação. Até aí tudo bem, desde que não exista deslealdade.? O jogador afirmou que com as declarações do técnico, muitos jogadores reservas estão mais esperançosos de ganhar mais espaço, acirrando a luta por uma vaga no time titular. ?Mas acho que no fim isto pode ser bom porque ninguém se acomoda.? Contundidos ? O goleiro Marcos vai ficar de três a quatro semanas afastado por causa da contusão que sofreu no polegar e no pulso da mão esquerda em sua temporada na seleção brasileira. Enquanto isso o goleiro Sérgio continuará sendo o titular da equipe palmeirense. O volante Magrão que fez a cirurgia para corrigir os dentes da boca, quebrados em um jogo contra o São Caetano, no início do ano e ficará uns dias afastado. Deve voltar aos treinos na semana que vem.