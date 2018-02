Divórcio, o novo drama de Maradona A vida de Diego Maradona é cheia de surpresas, crises e sobressaltos. O mais recente abalo na precária estabilidade emocional do maior craque da história do futebol da Argentina foi revelado nesta quinta-feira pelo jornal Cronica. O diário, editado em Buenos Aires, afirma que Claudia Villafane, mulher do astro, entrou na Justiça com pedido de divórcio. O relacionamento do casal não é dos melhores há muito tempo. Mas as aparências vinham sendo mantidas por conta do tratamento longo a que o ex-jogador do Boca Juniors se submete em Cuba para livrar-se da dependência química provocada por consumo de drogas. Ambos também tentaram mostrar normalidade, em público, por causa de Dalma e Giannina, suas filhas adolescentes. A separação na prática já existe. Toda vez que regressa a Buenos Aires, Maradona fica hospedado em hotéis e não na casa da família. Mesmo assim, a notícia de pedido de divórcio não foi confirmada por Guillermo Copolla, há anos seu procurador, empresário e sócio. ?Não posso dizer nem sim nem não?, limitou-se a comentar. ?Embora, como se sabe, Diego passe dez dias em Buenos Aires e 45 em Havana?, observou. Maradona nunca escondeu andanças por bares e danceterias ? seja em Buenos Aires como em Barcelona ou em Nápoles, onde passou a maior parte de sua carreira. O ídolo dos argentinos tem também um filho adolescente, italiano e chamado Diego, resultado de namoro da época em que atuava pelo Napoli.