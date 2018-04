Divulgadas tabelas da B2 e da Copa FPF O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou oficialmente nesta quarta-feira as tabelas da terceira fase do Campeonato Paulista da Série B2, equivalente à quinta divisão estadual, e da segunda fase da Copa FPF. Das duas competições, a Copa FPF começa primeiro, com dois jogos no dia 11, sábado. No dia seguinte, domingo, a rodada continua com mais seis partidas. No dia 14 de setembro, terça-feira, a rodada será concluída com outros quatro confrontos. Nesta fase, os 24 clubes estão divididos em seis grupos de quatro cada, que se enfrentam entre si em turno e returno. Só o campeão segue adiante, além dos dois segundo colocados por índice técnico. Série B2 - Toda a primeira rodada da terceira e última fase do campeonato será realizada domingo. A partir de agora, os oito classificados estão divididos em dois grupos de quatro e se enfrentam em turno e returno. Os dois primeiros colocados de cada chave vão garantir o acesso para a Série A3 em 2005. Confira as primeiras rodadas: Paulista da Série B2: domingo - Campinas x Assisense, São Vicente x Taboão da Serra, Ginásio Pinhalense x Catanduvense, Itararé x SEV. Copa FPF : sábado - Botafogo x Mirassol, Barretos x Marília; domingo - Santos x Comercial, Ponte Preta x Sertãozinho, Guarani x União São João, Juventus x Corinthians, Rio Claro x Portuguesa, XV de Piracicaba x Bandeirante; Terça-feira - Santo André x Noroeste, Osasco x União Barbarense, Taubaté x Atlético Sorocaba, América x Ituano.