Divulgado calendário do Espanhol A Federação Espanhola divulgou nesta quarta-feira a tabela da temporada 2001/2002, que será disputada entre 26 de agosto e 5 de maio. O principal jogo da primeira rodada será realizado no Estádio Mestalla, onde o Valencia receberá o Real Madrid. O Barcelona estreará fora de casa contra o recém-promovido Sevilla. O La Coruña, atual vice-campeão, receberá o Valladolid. O sempre esperado confronto entre Real e Barça está marcado para o dia 4 de novembro, em Madri. Real e La Coruña se enfrentarão na última rodada do turno, dia 6 de janeiro, em Madri. As partidas da primeira rodada serão as seguintes: Real Sociedad x Athletic de Bilbao; Valencia x Real Madrid; Tenerife x Alavés; Sevilla x Barcelona; La Coruña x Valladolid; Mallorca x Las Palmas; Málaga x Betis; Osasuna x Celta; Espanyol x Zaragoza; Rayo Vallecano x Villarreal.