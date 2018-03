Djair ainda é dúvida no Atlético-MG O técnico Geninho ainda não definiu se irá escalar o meio-campista Djair no time do Atlético-MG que enfrenta o Bahia, às 19h15 de hoje, em Teresina, pela segunda rodada da Copa dos Campeões. Com dores na coxa direita, ele fará um teste no vestiário. Caso não tenha condições de jogar, seu substituto já está definido: Genalvo. No jogo desta quarta-feira, o Atlético contará com duas estréias: o volante Leonardo e o zagueiro Nem. Com isso, Geninho espera conseguir a sua primeira vitória na competição, já que na estréia o time mineiro empatou com o Vasco por 3 a 3. As duas equipes já se enfrentaram duas vezes nesta temporada, nas quartas-de-final da Copa do Brasil. O Atlético venceu a primeira partida em Belo Horizonte, por 2 a 1, mas perdeu o jogo de volta por 4 a 3, em Salvador. Como marcou mais gols fora de casa, os mineiros ficaram com a vaga para a disputar as semifinais, quando foram eliminados pelo Brasiliense.