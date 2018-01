Djair confia na superação do Flu O meia Djair, que retornou ao Fluminense para disputar a temporada 2003, disse nesta quinta-feira que seu time pode não ser o "melhor no papel", mas que pode surprender nas competições deste ano. Ele considerou a pré-temporada, realizada em Vassouras, como a melhor que já fez em toda sua carreira. "No futebol, são 11 contra 11. Quem tiver mais disposição, garra e atenção vai vencer. Nada na vida se consegue com nome", afirmou Djair. O jogador teceu elogios ao companheiro Marcão. "Ele é o pitbull da equipe. Não aparece tanto para a torcida, mas é uma peça importante no nosso esquema." De acordo com o meia, Marcão supera suas limitações técnicas com muita disposição, inspirando os demais atletas.