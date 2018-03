Djair descarta saída do Fluminense O volante Djair, do Fluminense, negou nesta quarta-feira que estaria se transferindo para o futebol dos Emirados Árabes. Ele teria recebido uma proposta de US$ 500 mil por oito meses de contrato. De acordo com o jogador, a única vez que foi procurado aconteceu antes de acertar sua ida para o Tricolor. "Isso não existe. Estou bem no Fluminense e não tenho o desejo de mudar de clube", disse Djair, frisando que, caso surja alguma proposta, revelará sem o menor problema. Segundo ele, o fato de ser reserva não o tem deixado insatisfeito.