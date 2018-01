Djair deve desfalcar o Fluminense O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, recebeu nesta sexta-feira a notícia de que o meia Djair não deve ter condições de atuar, domingo, contra o Guarani, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador foi submetido a um exame de ressonância magnética e ficou constatado um "pequeno" estiramento na coxa direita. A contusão de Djair aconteceu durante um amistoso na quarta-feira, na Martinica, contra a seleção local, no empate por 1 a 1. Na ocasião, o meia atuou como zagueiro. Já o mistério quanto ao companheiro de Romário no ataque ainda persiste, mas Josafá é o favorito. Sorato deverá ir para o banco de reservas.