Djair é o primeiro reforço do Flu Enquanto tenta a renovação de contrato do atacante Romário, a diretoria do Fluminense apresentou nesta segunda-feira o seu primeiro reforço de peso para a temporada 2003: o meia Djair. O jogador está há cinco meses sem atuar, mas garante estar em forma. "Todos os jogadores estão voltando das férias e vamos estar em condições físicas semelhantes", disse o jogador, que elogiou o elenco tricolor. Sua última passagem pelo Fluminense foi em 1995, quando se sagrou campeão estadual, atuando ao lado de Renato Gaúcho.