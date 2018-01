Djalminha cansado de esperar Palmeiras Há algumas semanas, o Palmeiras procurou Djalminha, fez uma oferta e ficou aguardando a resposta do jogador. Nesse meio tempo, um diretor do clube vazou uma informação falsa, dando conta que o meia já teria assinado contrato. Djalminha ficou tão irritado com isso que voltou a pensar na possibilidade de encerrar a carreira. Há alguns dias, o meia ligou para seu assessor de imprensa falando sobre essa possibilidade. Caso decida mesmo parar, dará uma entrevista coletiva em São Paulo para comunicar a notícia. Aos 34 anos, Djalminha quer ficar mais tempo com a família e cuidar de seus negócios. Ele tem imóveis no Rio de Janeiro (onde mora), em Campinas e em La Coruña (ESP). Djalminha recebeu algumas sondagens de clubes brasileiros e também da Grécia, da Turquia e do Catar. Mas segundo seu assessor de imprensa, Acaz Fellegger, só uma equipe ele admitiria defender a essa altura da carreira: o Palmeiras.