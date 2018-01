Djalminha deixa a Espanha em baixa O brilho de Djalminha na Espanha extinguiu-se, depois de cinco anos de Deportivo. A transferência para o Austria Viena não foi saída por cima do clube que o contratou do Palmeiras, em 1997. A transação, por enquanto válida por um ano, significou ?desterro? do craque que encantou e dividiu La Coruña. A partida de Djalminha se consolidou na noite de sábado, quando o time estava concentrado para a estréia contra o Betis ? derrota por 4 a 2. O brasileiro reuniu-se com o presidente Augusto Lendoiro e o convenceu a aceitar oferta do time austríaco. Em sua opinião, era a melhor alternativa para não ser figurante na temporada de 2002-03, como havia ocorrido no torneio anterior. ?Quero novos desafios e novas experiências?, justificou Djalminha. ?Pretendo recuperar o prazer de jogar futebol.? A insatisfação era evidente ? e a explosão veio em maio, quando deu uma cabeçada no técnico Javier Irureta por não concordar com a marcação de um pênalti em um simples coletivo. Djalminha era nome certo na lista de convocados de Felipão para a Copa e a indisciplina lhe custou a possibilidade de ser também campeão do mundo. Depois daquele episódio, caiu em desgraça. Com a experiência de quem completará 32 anos em dezembro, percebeu que o melhor seria buscar espaço em outro lugar. O mercado espanhol não se mostrou receptivo, assim como não vingaram sondagens para voltar ao Brasil. A proposta do Austria, que disputará a Copa da Uefa, veio a calhar. ?Foi difícil tomar essa decisão?, garantiu. ?Porque me sentia muito bem em La Coruña?, justificou. ?Mas foi a melhor solução, porque não poderia desperdiçar minha carreira jogando 15 minutos por jogo?, afirmou em entrevista ao diário ?Marca?. Djalminha foi titular até 2000. Nesse período, suas excentricidades dentro de campo divertiam e preocupavam os torcedores. Ele fez gols e jogadas magistrais, mas também recebeu vários cartões vermelhos (seis). Há dois anos começou a perder a posição para Valerón e na temporada passada participou de 18 jogos, apenas em 5 como titular.