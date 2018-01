Djalminha é a atração do La Coruña Depois de uma grande apresentação na partida da seleção brasileira contra a Arábia Saudita, o meia Djalminha volta a defender o La Coruña na rodada deste domingo do Campeonato Espanhol. O time galego, com 40 pontos, precisa de uma vitória em casa contra o Villareal para continuar entre os líderes da competição. ?O Deportivo tem de encerrar a semana com uma outra vitória sobre o Villareal?, disse o jogador, que não participou do jogo realizado durante a semana contra o Celta, no clássico da Galícia. ?A vitória contra o Celta foi importantíssima porque estávamos sem ganhar fora de casa por várias partidas. Vencer uma equipe que está melhor do que a nossa na tabela, e contra quem existe uma grande rivalidade, é algo que espero que nos dê moral para seguir lutando pelo título.? Já o Real Madrid, do lateral Roberto Carlos, pega o Las Palmas reforçado de Zinedine Zidane, que se recuperou de uma contusão no tornozelo. O time, que joga no Santiago Bernabeu, espera recuperar-se diante de sua torcida dos tropeços das quatro últimas rodadas, quando somou apenas dois pontos. O Alavés, que luta para subir de posição, joga fora de casa contra o Málaga, enquanto o Bétis, de Denílson, tem partida importante contra o Athletic Bilbao em casa. As equipes estão na zona intermediária da tabela e empatadas com 38 pontos. Outros jogos: Tenerife x Sevilla, Real Sociedad x Zaragoza, Osasuna x Rayo Vallecano e Espanyol x Valladolid.