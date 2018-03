Djalminha enrolado com fisco espanhol Djalminha está numa saia justa com o Deportivo La Coruña. Tudo porque a Receita Federal da Espanha lhe cobra impostos que deveria ter recolhido, do dinheiro que recebe do clube por direitos de imagem. O meia brasileiro, no entanto, alega ser inocente na questão e transfere a responsabilidade para o Deportivo, que lhe recomendou os serviços da TecnoStar, empresa de serviços contábeis que foi à falência recentemente.