Djalminha fora da estréia na Espanha Se Luiz Felipe Scolari tinha alguma intenção de chamar Djalminha para o jogo contra a Argentina, pode esquecer a idéia. O meia do La Coruña vai ficar pelo menos dez dias sem jogar por causa de uma contratura na panturrilha e está fora da primeira rodada do Campeonato Espanhol, que começa no próximo fim-de-semana. Djalminha fez uma ressonância magnética hoje e descobriu que tinha o problema. Os médicos do La Coruña dizem que ele vai ficar parado entre sete e dez dias e está fora da estréia do time no Campeonato Espanhol, domingo, contra o Valladolid, em La Coruña. O jogador lamentou a contusão, ainda mais porque acreditava que tinha chances de ser chamado amanhã por Scolari. ?Fiquei chateado, pois esperava ser lembrado para o jogo contra a Argentina. Mas espero me recuperar logo, começar bem o Campeonato Espanhol e ser lembrado para o jogo contra o Chile (dia 6 de outubro, provavelmente em Curitiba). César sampaio - O La Coruña também terá o desfalque do volante César Sampaio, que tem uma tendinite e só deve voltar a treinar daqui a duas semanas. O departamento médico do time esperaque César só volte a jogar no final de setembro ou no começo de outubro.