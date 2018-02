Djalminha não interessa, diz São Paulo Djalminha é um nome que não interessa ao São Paulo, conforme explicou nesta quinta-feira o diretor de futebol, Juvenal Juvêncio. ?Antes de ele se transferir para o América do México, nós tentamos um contato com ele. Acionamos o César Sampaio, que é amigo dele para fazer o contato. Só que não foi possível. Agora, ele deixou o México, mas posso garantir que não temos nenhuma vontade de contar com ele.? Juvenal conta que foi procurado por Luizão, que faz tratamento médico no clube. ?Ele foi muito honesto. Disse que o Corinthians tem uma dívida com ele e que pediram para ter uma reunião. Ele explicou que vai participar dessa conversa e que gostaria que eu soubesse para que tudo ficasse às claras. Não gostaria que nós soubéssemos do assunto pelos jornais.? O São Paulo, explica o diretor de futebol, já tem vários nomes em vista para contratar, mas só definirá as novas aquisições após o dia 19 de dezembro. Não só para que os jogadores atuais não sofram com especulações, mas principalmente porque não sabe quanto poderá gastar. ?Se nós jogarmos a Libertadores, teremos um público médio de 55 mil pessoas no Morumbi. Além de cotas muito altas por participação. Se formos jogar apenas o Paulistão, a média de público cai para 5 mil pessoas. É uma diferença brutal. Não se pode gastar o mesmo tanto. Isso é impossível.? Os nomes mais comentados no São Paulo são os dos volantes Mineiro e Josué, do meia Tcheco, do atacante Luizão. ?Tudo será feito rapidamente. Montaremos nosso time em poucos dias, mas só depois do final do Brasileiro?, promete Juvenal.