Djalminha não quer deixar futebol europeu Djalminha não quer deixar o futebol europeu pelo menos nos próximos dois anos. Tem como meta voltar ao La Coruña, apesar do incidente com o técnico Javir Irureta no ano passado. Na temporada 2002/2003, defendeu por empréstimo o Austria Viena quando conquistou o título austríaco. ?Quero encerrar a carreira daqui a três anos. Minha intenção é jogar mais dois anos na Europa e depois no último em um clube do Brasil.? Seu contrato com o La Coruña se encerra em 2005. Mas ele não tem certeza de que Irureta vai aceitar a sua volta. ?Não temos uma boa relação, isso é público. Com o Deportivo (La Coruña) o tratamento é profissional. Posso voltar ao clube.? Djalminha garantiu hoje que não recebeu nenhuma proposta de clubes do Rio. Apenas o Guarani, de Campinas, fez uma oferta em parceria com a empresa Medial Saúde. O jogador revelou ainda que clubes do Catar e da Grécia também fizeram sondagens.