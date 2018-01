Djalminha perde na estréia na Áustria Djalminha estreou com derrota no Áustria Viena. O meia brasileiro não evitou que seu novo time perdesse por 3 a 1 para o modesto Pasching, equipe que subiu recentemente para a Primeira Divisão austríaca. Djalminha participou de toda a partida. Júlio César, outro brasileiro, também atuou pela primeira vez no Áustria Viena. Ele entrou em campo na metade do segundo tempo. Com a derrota, a equipe da capital austríaca foi superada pelo Pasching na tabela de classificação. O Pasching tem 22 pontos, dois a mais que o Áustria Viena.