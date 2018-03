Djalminha se mete em nova confusão O jogador Djalminha - cedido por empréstimo pelo Deportivo la Coruña ao Austria Viena - se viu envolvido nesta quarta-feira em mais uma confusão. O meia foi detido e obrigado a prestar depoimento na polícia, acusado de agredir um supervisor da companhia aérea Ibéria, no aeroporto de Madri, para onde foi assistir à semifinal da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Juventus, na terça-feira. Segundo versão dos funcionários da companhia aérea, o jogador teria perdido seu bilhete e ainda assim teria tentado embarcar. Depois de muita discussão, Djalminha aceitou comprar um novo bilhete, mas queria fazê-lo alí mesmo, no portão de embarque. Dizia que temia perder o vôo. Os funcionários não concordaram. Argumentaram que ele deveria se dirigir aos balcões da companhia. Irritado por estar sendo contrariado, o jogador acabou agredindo o supervisor com uma cabeçada. O funcionário sofreu um corte no nariz e, sangrando, foi atendido pelos serviços médicos do aeroporto. Djalminha foi levado então para um posto policial mas negou a agressão. Disse que, ao contrário, foi agredido pelo supervisor. A Ibéria, no entanto, apresentou queixa formal contra o brasileiro. No ano passado, ele foi dispensado do La Coruña justamente por ter agredido o seu técnico, Javier Irureta, com uma cabeçada. Depois disso, perdeu a chance de ser chamado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a seleção brasileira que acabou sendo campeã na Ásia.