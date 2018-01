Djalminha teme não voltar ao Palmeiras O meia Djalminha não gostou da "brincadeira" feita com o seu nome, anunciado nesta quinta-feira como o novo reforço do Palmeiras para a temporada de 2005, em um programa de televisão (que, inclusive, garantiu que sua apresentação seria nesta sexta-feira). O Palmeiras, através de de seus dirigentes, negou durante a tarde que tivesse acertado com o jogador. Djalminha confidenciou a amigos que, apesar do "imenso carinho" pelo Alviverde, o episódio pode tê-lo afastado definitivamente do clube. Ele frisou que há três semanas manteve contato com um diretor do Palmeiras, mas as negociações não evoluíram e ficaram paralisadas. Em conversas com familiares, o jogador interpretou o anúncio de sua contratação pelo clube paulista como uma espécie de "teste" para saber o grau de receptividade ante os torcedores. Por causa da ?irresponsabilidade? pelo envolvimento de seu nome em uma nova polêmica, Djalminha cogitou, inclusive, não conversar mais com os dirigentes do Palmeiras. Mas, o reconhecimento que tem pelos torcedores alviverdes e o clube, onde passou uma das melhores fases da sua carreira, é um fator que o estimula a não desistir de sua transferência para São Paulo. No ano passado, Djalminha defendeu o América do México, quando decidiu se desligar do clube, por causa de problemas musculares, no segundo semestre. Desde então, já cogitou, inclusive, abandonar a carreira, aos 34 anos. Nesta quinta, o jogador permaneceu em Angra dos Reis (RJ), na Costa Verde, local escolhido para passar com a família a semana do carnaval. Desde que voltou ao Rio no final de 2004, o jogador está tentando se manter no anonimato, principalmente, para se livrar da imagem de ?jogador problema?. Ele tem dedicado seu tempo à família e às partidas de futvôlei na praia da Barra da Tijuca, zona oeste, onde mora.