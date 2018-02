Djalminha vai deixar time austríaco O meia Djalminha deverá ser dispensado do Austria Viena ao final da temporada, segundo anúncio feito pela direção do clube nesta quinta-feira. Cedido por empréstimo de um ano pelo Deportivo La Coruña em setembro do ano passado, o jogador, de 32 anos, deverá ser dispensado ao final do contrato. Segundo o técnico do Viena, o alemão Christoph Daum, Djalminha ?não cumpriu as expectativas?.