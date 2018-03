Djokovic vence Andreev e enfrenta Almagro em Roma

O sérvio Novak Djokovic venceu o russo Igor Andreev, nesta quinta-feira, e garantiu vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Roma, disputado em quadra de saibro. O cabeça-de-chave número 3 precisou de 2h42min para passar pelo rival em três sets com 6/3, 3/6 e 6/3. Na próxima partida, Djokovic terá pela frente o espanhol Nicolas Almagro, que nem precisou entrar em quadra para avançar. O chileno Fernando González, seu adversário nas oitavas-de-final, desistiu do torneio devido a fortes dores na perna direita. Quem também já está entre os oito melhores tenistas do torneio é o checo Radek Stepanek, que passou pelo surpreendente peruano Luis Horna em três sets, com 6/4, 1/6 e 6/3. Nas quartas-de-final, ele terá pela frente o vencedor do confronto entre o número 1 do mundo, Roger Federer, e o gigante croata Ivo Karlovic, de 2,08m.